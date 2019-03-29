Начался процесс, который позволяет говорить о наших повестках: Пашинян рассказал о встрече с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценивает сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает «Арменпресс», он заявил об этом во время встречи с армянской общиной в Вене.

«Я не могу сказать, что произошел прорыв в переговорном процессе, произошла революция, эпохальный поворот или событие, но очень важно, что начался процесс, который позволяет говорить о наших повестках, идеях, проблемах, процессе, о котором я имел возможность объявить в Степанакерте и позже во время моей пресс-конференции. Я оцениваю сегодняшнюю встречу позитивно. Я надеюсь, что президент Алиев также оценит встречу как позитивную», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что когда он говорит, что положительно оценивает встречу, это не означает чью-то победа или чье-то поражение во время встречи или разговора. «До сих пор было принято в такой логике подходить к разговорам и пытаться прийти к выводу, кто выиграл, а кто проиграл. Важной особенностью этого разговора является то, что не ставится проблема выйти и объявить, что я выиграл, а другой потерпел поражение. Разговор начался и, естественно, у каждой из сторон есть свои идеи и представления. Этот конфликт имеет очень глубокие корни, и, прежде всего, самое важное в том, что мы понимаем, что мы имеем дело с непростой ситуацией. Это очень серьезная и глубокая проблема», - сказал он.

Пашинян добавил, что до сих пор не знает, какую оценку даст президент Азербайджана встрече и разговору. «Я надеюсь, что наши оценки не будут визуально и ощутимо отличаться», - сказал он.