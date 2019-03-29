Пашинян и Алиев договорились о проведении ряда гуманитарных мероприятий

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене состоялись переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, встреча началась с участием министров иностранных дел двух стран Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Затем Никол Пашинян и Ильхам Алиев продолжили обсуждение по урегулированию нагорно-карабахского вопроса в ходе частной беседы. В конце встречи сопредседатели и министры иностранных дел вновь присоединились к лидерам двух стран.

На встрече в конструктивной атмосфере Никол Пашинян и Ильхам Алиев коснулись достигнутых в Душанбе договоренностей, подчеркнули важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизмов прямой связи. Собеседники подчеркнули важность формирования благоприятной атмосферы для достижения мирного урегулирования конфликта и принятия значительных шагов в этом направлении. Была достигнута договоренность о проведении ряда гуманитарных мероприятий.

Стороны поручили министрам иностранных дел двух стран встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, договорившись продолжить диалог.