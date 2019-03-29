За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 28 и 29 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев мошенничества, по 4 случая кражи личного имущества и обнаружения наркотиков, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая побоев и подделки документов, по 1 случаю похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, контрабанды, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, домашнего насилия, незаконного оборота в целях сбыта либо незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ.

За данный период обнаружены 5 человек, находящихся в розыске, eщe 2 с явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, находящийся в розыске.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имуществ.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.