С самым молодым европейским лидером: Пашинян опубликовал новое селфи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Вене с австрийским коллегой Себастьяном Курцем. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян опубликовал селфи от встречи с Курцем.

«С самым молодым европейским лидером, премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем».

29 марта премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Вене, также встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Днем состоялась долгожданная первая официальная встреча Пашиняна и Алиева и продолжалась более трех часов.