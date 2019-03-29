Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

С самым молодым европейским лидером: Пашинян опубликовал новое селфи


Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Вене с австрийским коллегой Себастьяном Курцем. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян опубликовал селфи от встречи с Курцем.

«С самым молодым европейским лидером, премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем».

29 марта премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Вене, также встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Днем состоялась долгожданная первая официальная встреча Пашиняна и Алиева и продолжалась более трех часов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации