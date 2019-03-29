С самым молодым европейским лидером: Пашинян опубликовал новое селфи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Вене с австрийским коллегой Себастьяном Курцем. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян опубликовал селфи от встречи с Курцем.
«С самым молодым европейским лидером, премьер-министром Австрии Себастьяном Курцем».
29 марта премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Вене, также встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Днем состоялась долгожданная первая официальная встреча Пашиняна и Алиева и продолжалась более трех часов.
- 22:00 Пашинян и Алиев договорились о проведении ряда гуманитарных мероприятий
- 21:54 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений
- 21:28 С самым молодым европейским лидером: Пашинян опубликовал новое селфи
- 21:26 Премьер-министр Пашинян встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
- 21:24 Красный Крест объявил об оказании гуманитарной помощи населению Венесуэлы
- 21:12 Встреча Пашиняна и Алиева была содержательной и продуктивной: Висконти
- 20:57 Француза, сдавшего жилье террористам, приговорили к четырем годам тюрьмы
- 20:23 Назначен новый директор Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна
- 20:06 Рубену Шугаряну и Левону Хачатряну присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла
- 20:00 Вице-спикер Сената Чехии посетит Армению
- 19:42 США подготовили новые санкции против России в связи с "делом Скрипалей"
- 19:22 Заседание Совета ЕАЭС прошло под председательством вице-премьера Армении: следующее заседание состоится в Ереване
- 18:56 В Афганистане около 20 человек погибли из-за наводнений
- 18:27 Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве миропорядка, который они сами создавали
- 18:18 Пашинян озвучил первую оценку по итогам встречи с Алиевым: ТАСС
- 17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-03-19
- 17:46 Азиатские индексы - 29-03-19
- 17:40 Порошенко призвал проголосовать на выборах президента против России
- 17:32 В Брунее начнут действовать законы шариата
- 17:28 У прокуратуры нет информации об обнаружении Левона Саргсяна
- 17:25 В Париже к 30-летию пирамиды Лувра появилась огромная оптическая иллюзия
- 17:23 Встреча Пашиняна и Алиева завершилась
- 17:13 Участники британской рок-группы Her’s погибли в ДТП
- 17:11 Вардан Мелконян назначен председателем Водного комитета
- 17:04 Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский Поти
- 16:56 В аэропорту «Звартноц» будет инвестировано 12 млн долларов для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы
- 16:49 Суд над Робертом Кочаряном будет открытым
- 16:42 Беседа Пашиняна и Алиева продлилась два часа: к ним вновь присоединились сопредседатели и министры иностранных дел
- 16:29 Меркель отправится в Ирландию для обсуждения Brexit
- 16:26 Генпрокурор уверяет, что защитникам Кочаряна было дано достаточно времени для ознакомления с уголовным делом
- 16:23 Boston Dynamics показала видео робота-погрузчика
- 16:19 Компания Ucom предлагает качественный Wi-Fi с более широким покрытием и услугу беспроводного телевидения
- 16:14 Первые теледебаты демократов в ходе предвыборной кампании 2020 года пройдут в Майами
- 16:08 В МЧС Армении обсудили вопросы, связанные с оказанием Арменией гуманитарной помощи Ирану
- 16:07 Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах
21:03, 22.03.2019
Просмотрели 2177 раз Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
16:04, 23.03.2019
Просмотрели 1492 раз Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
21:20, 22.03.2019
Просмотрели 1489 раз Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы
16:41, 23.03.2019
Просмотрели 1380 раз Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
17:12, 22.03.2019
Просмотрели 1286 раз Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс выдвинута кандидатом в мэры Зугдиди