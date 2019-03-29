Премьер-министр Пашинян встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Находящийся с рабочим визитом в Вене премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент Австрии тепло приветствовал премьер-министра Пашиняна и отметил, что его страна придает большое значение постоянному развитию и расширению отношений с Арменией в различных сферах. Александр Ван дер Беллен поздравил Никола Пашиняна с происходящими в Армении активными реформами и выразил уверенность, что наша страна в ближайшие годы пойдет путем развития и укрепления демократии. Коснувшись двустороннего экономического взаимодействия, президент Австрии отметил, что его страна готова обсудить возможности реализации различных инвестиционных программ в Армении.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и добавил, что правительство Армении заинтересовано в углублении сотрудничества с Австрией. Никол Пашинян коснулся происходящих в Армении демократических реформ, борьбы против коррупции и монополий, вопросов защиты прав человека и сферы юстиции. Премьер-министр выразил уверенность, что в том числе при помощи международных партнеров правительство Армении успешно осуществит текущие и запланированные на будущее реформы.

В ходе встречи собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-австрийских отношений, обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министр Пашинян также рассказал президенту Австрии о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.