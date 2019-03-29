Красный Крест объявил об оказании гуманитарной помощи населению Венесуэлы

Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что в течение ближайших 15 дней он начнет оказание гуманитарной помощи населению Венесуэлы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу в Каракасе президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) Франческо Рокка.

"По нашим оценкам, в течение примерно 15 дней мы будем готовы распределять помощь, - сказал глава организации, слова которого приводит агентство AFP. - Мы надеемся, что на первых порах мы сможем оказать помощь 650 тыс. человек"

В конце февраля глава пресс-службы МККК Эван Уотсон сообщил, что организация готова заняться распределением в Венесуэле вызвавшей споры гуманитарной помощи при условии, что на это дадут согласие противостоящие стороны.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо назвал решение организации большим достижением для Венесуэлы. "Объявление Красного Креста о выделении гуманитарной помощи является большим достижением нашей борьбы. Но мы не остановимся, продолжим привлекать помощь в восстановлении энергосистемы и готовим операцию "Свобода", чтобы остановить узурпацию", - написал политик в Twitter.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению правительства президента Николаса Мадуро. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.