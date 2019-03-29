Встреча Пашиняна и Алиева была содержательной и продуктивной: Висконти

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти назвал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вене содержательной и продуктивной. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает программа новостей Общественного телевидения Армении.

«Была долгая, содержательная и продуктивная встреча, которая позволила лидерам представить свои позиции. О следующей встрече проинформируют премьер-министр и президент», - сказал Висконти.

Первая официальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась 29 марта в отеле «Бристоль» в Вене и продолжалась 3 часа 15 минут. Около гостиницы премьера ждали представители армянской общины. Они поприветствовали Пашиняна и сфотографировались с ним.

Встреча началась в 14:00 по ереванскому времени. Вначале встреча проходила в расширенном составе, затем лидеры двух стран остались за закрытыми дверями.

После двухчасовой беседы тет-а-тет к главам государств присоединились главы МИД двух стран.