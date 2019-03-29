Француза, сдавшего жилье террористам, приговорили к четырем годам тюрьмы

Апелляционный суд Парижа приговорил к четырем года тюрьмы француза Джавада Бендауда, сдавшего жилье двум террористам, причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал France Info.

В феврале 2018 года уголовный суд Парижа признал Бендауда невиновным, посчитав, что он, предоставляя жилье, не знал о планах террористов. Бендауд был освобожден. Позже дело было передано в апелляционный суд.

В пятницу апелляционный суд приговорил француза к четырем года лишения свободы.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Бендауд был задержан 18 ноября 2015 года. Мужчину обвиняли в том, что он сдал жилье координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху — предположительно, одному из тех, кто устроил стрельбу в парижских кафе. Сам Бендауд неоднократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье.