Назначен новый директор Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна

Исполняющий обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян посетила Национальный академический театр оперы и балета имени Александра Спендиаряна, встретилась с коллективом театра. Последние потребовали от Гарибян разъяснений относительно решения об освобождении Константина Орбеляна от должности директора театра.

Как сообщает Арменпресс, сотрудники еще раз заявили, что не хотят видеть другого режиссера в театре. Они подчеркнули, что Орбелян внес большой вклад в оперное искусство и был любимой и признанной фигурой среди них.

Назени Гарибян сказала, что решение освободить Орбеляна было требованием закона. Она также сообщила, что уже назначила нового директора. «Уверяю вас, что назначен достойный человек», - сказала и.о. министра культуры, не раскрыв имя нового директора.

После встречи она ответила на вопросы журналистов, сказав: «Г-н Орбелян был назначен директором с нарушением закона. Мы пытались понять за эти месяцы, как мы можем решить эту проблему. Существует требование закона, которое нельзя нарушить».

Он отметил, что министерства юстиции и труда и социальных дел выяснили, что директор не имеет права занимать другие должности, кроме творческой, педагогической и научной деятельности. «В то же время мы также узнали, что художественный руководитель - это руководящая должность, а не творческая», - сказала она, исключив какие-либо намеренные шаги в этом вопросе.

На вопрос журналиста, кто является новым директором оперного театра, Гарибян ответила, что они узнают об этом в понедельник, 1 апреля.