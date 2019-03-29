Рубену Шугаряну и Левону Хачатряну присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о присвоении советникам министра иностранных дел Республики Армения Рубену Шугаряну и Левону Хачатряну дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении.