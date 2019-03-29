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Вице-спикер Сената Чехии посетит Армению


Посол Армении в Чехии Ашот Овакимян 26 марта встретился с вице-спикером Сената парламента Чехии Миланом Штейхом (Milan Štěch).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, вице-спикер Сената приветствовал новоназначенного посла, выразив готовность продолжать активное участие в армяно-чешских отношениях и сотрудничестве между парламентами.

Был обсужден визит членов Постоянного комитета по развитию сельских местностей во главе с вице-спикером Сената в Армению и поддержка чешской стороны происходящим в Армении реформам.




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