Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме, отмечает агентство.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

В сентябре 2018 года Госдепартамент заявлял, что он ожидает введения финансовых ограничений уже в ноябре 2018. Неясно, почему США до сих пор не объявили новые санкции, и как долго их намерен рассматривать Белый дом, отмечает Bloomberg.