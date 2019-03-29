В Афганистане около 20 человек погибли из-за наводнений

Не менее 19 человек, в том числе дети, погибли в результате наводнений в западной и северной частях Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости,

об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что наводнения из-за проливных дождей затронули провинциях Герат, Бадгис и Фарьяб.

Более 20 человек получили ранения, сотни домов и сельскохозяйственные земли были уничтожены. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.