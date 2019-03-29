Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве миропорядка, который они сами создавали

США были одним из первых государств, основавших принципы современного мирового порядка, а теперь первыми расшатывают его основы, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Глава панарабской организации комментировал решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами в нарушение принятых ранее резолюций Совета безопасности ООН.

"Не на таких принципах должен базироваться современный мировой порядок. США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно США первыми нарушают эти принципы, подрывают его основы", - сказал Абуль Гейт на министерском заседании ЛАГ в Тунисе, которое транслировали в прямом эфире арабские телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он напомнил, что Совбез ООН принял резолюции, которые отвергают суверенитет Израиля над сирийскими Голанами. "Заявление любого государства, вне зависимости от его значимости, противоречащее этому факту, ничего не меняет в положении дел", - подчеркнул генсек ЛАГ.

Абуль Гейт назвал "большой ошибкой" узаконивание оккупации, которая сама по себе является преступлением.

Ранее генсек ЛАГ заявил, что арабские страны единодушно признают за Сирией право на Голанские высоты. Он также пообещал, что эта позиция обязательно будет отражена в резолюциях саммита ЛАГ, который пройдет в воскресенье, 31 марта.