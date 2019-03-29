Пашинян озвучил первую оценку по итогам встречи с Алиевым: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по нагорно-карабахскому урегулированию прошла нормально. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Пашинян, отвечая на вопрос ТАСС.

"Встреча прошла нормально", - сказал он, садясь в машину.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в гостинице «Бристоль» в Вене завершилась, она продлилась 3 часа 15 минут. Около гостиницы премьера ждали представители армянской общины. Они поприветствовали Пашиняна и сфотографировались с ним.

Встреча началась в 14:00 по ереванскому времени. Вначале встреча проходила в расширенном составе, затем лидеры двух стран остались за закрытыми дверями.

После двухчасовой беседы тет-а-тет к главам государств присоединились главы МИД двух стран.