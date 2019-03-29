Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-03-19

ЕРЕВАН, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 марта, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 486.44 драм. Курс евро сократился на 2.04 драмa и составил 545.30 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.52 драм. Курс британского фунта сократился на 4.74 драмa и составил 634.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 222.08 драмa и составила 20255.38 драм. Цена серебра сократилась на 3.14 драмa и составила 237.64 драм. Цена платины сократилась на 309.19 драмa и составила 13152.74 драм.