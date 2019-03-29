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Азиатские индексы - 29-03-19


ТОКИО, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.82% и составил 21205.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.56% и составил 1591.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.20% и составил 3090.76 пункта, а HANG SENG вырос на 0.96% и составил 29051.36 пункта.




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