Порошенко призвал проголосовать на выборах президента против России

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, призвал украинцев не делать выбор в пользу России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Украинцы должны проголосовать так, как Кремлю меньше всего хотелось бы. Ибо на кону стоит Украина - будущее нашей нации, будущее нашего народа. И мы никому и никогда не позволим сорвать наши выборы", - цитирует Порошенко его пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Порошенко отметил, что 31 марта, в день выборов, линия фронта будет проходить не только в Донбассе, но и через каждый избирательный участок.

"И взяв в руки бюллетень, у меня просьба, скажите "нет" [президенту РФ Владимиру] Путину, скажите "нет" таким, как они", - заявил Порошенко.