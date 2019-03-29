В Брунее начнут действовать законы шариата

С апреля 2019 года в султанате Бруней начнут действовать законы шариата. Об этом 3 апреля намерен объявить глава государства султан Хассанал Болкиах и тогда же они должны официально вступить в силу.

Законы были приняты раньше, но начало практического применения самых суровых из них власти султаната решили отсрочить на четыре года из-за резко отрицательной реакции международного сообщества. Подход к ним во всем мире за прошедшее время не изменился, но Бруней все же решил, что пора, наконец, вводить новые правовые нормы. Действовать они будут только в отношении мусульман, которые составляют две трети из 420 тыс. граждан этой очень богатой страны, расположенной на севере острова Калимантан. Не исключается, что они будут касаться и детей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В султанате, как пишет AFP, согласно шариатским предписаниям, осужденных за гомосексуализм будут до смерти забивать камнями, таким же способом собираются карать и виновных в супружеских изменах. Пойманным на первой краже, а воровство согласно исламскому праву считается менее серьезным прегрешением, отрубят правую руку, а за второй случай воровства - ногу. Подобные аутодафе по-брунейски должны будут происходить в присутствии зрителей - групп свидетелей-мусульман.