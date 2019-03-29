В Париже к 30-летию пирамиды Лувра появилась огромная оптическая иллюзия

Огромная оптическая иллюзия появилась у главного входа в Лувр по случаю 30-летия со дня появления на площади перед музеем стеклянной пирамиды, передаёт корреспондент РИА Новости.

При помощи сотен волонтеров, бумаги и клея художник, скрывающийся за псевдонимом JR, "поместил" пирамиду в своеобразную шахту - пусть и нарисованную на бумаге, но выглядящую объёмно и очень реалистично. Теперь прохожим должно казаться, что под их ногами - не каменные плиты, а самый центр археологических раскопок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас добровольцы продолжают доклеивать фрагменты на площадку, но уже к вечеру пятницы инсталляция будет полностью готова. Посмотреть на неё и даже походить по ней гости Лувра смогут до воскресенья.