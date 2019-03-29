У прокуратуры нет информации об обнаружении Левона Саргсяна

Прокуратура Армении не начинала процедуру экстрадиции брата экс-президента Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, так как нет никаких сведений о его обнаружении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян в беседе с журналистами после закрытого заседания Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам.

«Информации о его обнаружения пока нет. Процесс экстрадиции начинается, когда человека обнаруживают: когда правоохранительные органы страны обнаруживают, они нам сообщают, после этого начинаются наши действия», - сказал Давтян.

Касаясь замечания о том, что директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян сказал, что Левон Саргсян находится в одной из арабских стран, Давтян отметил, что они могут начать процесс выдачи только тогда, когда его обнаружат, задержат и официально сообщат об этом.