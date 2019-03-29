Участники британской рок-группы Her’s погибли в ДТП

Участники ливерпульского дуэта Her’s Стивен Фитцпатрик и Одан Лэдинг и тур-менеджер коллектива Тревор Энгельбректсон разбились в ДТП под Калифорнией. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Heist or Hit.

Музыканты находились в американском турне. Подробности аварии не сообщаются,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году группа выпустила дебютный альбом Invitation to Her’s. Британские СМИ включали Her’s в списки самых многообещающих европейских групп.