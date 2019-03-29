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Вардан Мелконян назначен председателем Водного комитета


Решением премьер-министра Армении, Вардан Мелконян назначен председателем Водного комитета. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на сайте www.e-gov.am.


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