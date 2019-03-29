Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский Поти

Вошедшие в акваторию Черного моря боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО на следующей неделе посетят грузинский порт Поти.

Как сообщило в пятницу в твиттере посольство Польши в Грузии, визит кораблей в Поти ожидается 1 апреля. В сообщении отмечается, что это "еще один четкий сигнал - больше НАТО в Грузии".

Корабли НАТО в последние годы часто посещают грузинские порты. В конце января порт Батуми посещал американский эсминец "Дональд Кук",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщал накануне "Интерфакс", боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в четверг, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваториюЧерного моря.

В состав натовской группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".

Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.