В аэропорту «Звартноц» будет инвестировано 12 млн долларов для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы

В аэропорту «Звартноц» будут сделаны серьезные инвестиции для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта и ее доведения до лучших международных стандартов. Как сообщили Арменпресс в ЗАО "Международные аэропорты Армении", взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет длину 3850 метров и ширину 56 метров. Она была построена в 1963 году и до сих пор несколько раз ремонтировалась и укреплялась. Последний ремонт взлетно-посадочной полосы был проведен в 2003-2004 годах.

Принимая во внимание фактическое состояние полосы, необходимо провести масштабные ремонтные работы.

Ремонтные работы начнутся 1 апреля и продлятся 45 дней. В этот период рейсы будут выполняться только с 21:00 вечера до 09:00 утра.