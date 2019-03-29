Меркель отправится в Ирландию для обсуждения Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель в следующий четверг отправится в Дублин для переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром по вопросам, связанным с Brexit, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Канцлер Ангела Меркель в следующий четверг, 4 апреля, отправится в Ирландию с коротким визитом. Канцлер по приглашению премьер-министра Лео Варадкара хочет составить представление о ситуации на месте, в Ирландии ", - сказала Деммер,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В центре политических переговоров находится актуальная европейская политическая повестка, в особенности развитие ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС", - отметила представитель правительства.

Газета The Irish Times также сообщает, что со своей стороны власти Ирландии расценили готовящийся визит Меркель как положительный сигнал и выражение политической поддержки Европы Дублину на фоне ситуации с Brexit.

В свою очередь Варадкар в следующий вторник, перед встречей с Меркель, совершит визит во Францию, где проведет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном по Brexit.