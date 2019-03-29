Генпрокурор уверяет, что защитникам Кочаряна было дано достаточно времени для ознакомления с уголовным делом

Для ознакомления с уголовным делом второго президента Армении Роберта Кочаряна его адвокатам было предоставлено достаточно времени.

Как передает «Арменпресс», об этом заверил генпрокурор Армении Артур Давтян, откликнувшись на недовольство адвокатской группы Кочаряна о том, что для ознакомления с уголовным делом им не было предоставлено должного времени.

«Мы считаем, что данное время вполне достаточно для этого объема уголовного дела. Адвокатская группа достаточно опытна, чтобы сделать соответствующее разделение труда. Сверхзадача здесь в правовом плане одна - не то, что сколько страниц каждый защитник сможет прочитать ежедневно, а то как обеспечить эффективное осуществление защиты конкретного обвиняемого», - отметил прокурор. По его словам, они рассчитали, что это время достаточно для ознакомления с материалами, имеющимися у субъектов. Давтян отметил, что не надо было спешить, они во всех случаях устанавливают разумные сроки для расследования уголовных дел.

Ранее в феврале команда адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна попросила у следственного органа время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Второй президент Армении Роберт Кочарян с 7 декабря находится под арестом. Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении. В сообщении, распространенном следственной службой, отмечается:

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения».