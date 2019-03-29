Boston Dynamics показала видео робота-погрузчика

Производитель робототехники Boston Dynamics показал видео своего робота-погрузчика Handle. Его специально создали для работы в сфере логистики.

На кадрах видно, как Handle переставляет коробки на складе, каждая из которых весит около 5 кг. При этом робот способен поднимать груз до 15 кг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Показанная на видео версия Handle работает с поддонами глубиной 1,2 и высотой 1,7 метра.