Boston Dynamics показала видео робота-погрузчика
Производитель робототехники Boston Dynamics показал видео своего робота-погрузчика Handle. Его специально создали для работы в сфере логистики.
На кадрах видно, как Handle переставляет коробки на складе, каждая из которых весит около 5 кг. При этом робот способен поднимать груз до 15 кг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Показанная на видео версия Handle работает с поддонами глубиной 1,2 и высотой 1,7 метра.
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