Компания Ucom предлагает качественный Wi-Fi с более широким покрытием и услугу беспроводного телевидения при условии использования устройств 804 Mesh. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, при использовании услуги Premium Wi-Fi через устройства GigaCenter абоненты смогут также подключиться к услуге Premium Wi-Fi Plus, предоставляемой посредством устройства 804 Mesh.

«Подключившись к GigaCenter на частоте 5 ГГц, устройство в состоянии расширить радиус действия Wi-Fi до 60 метров от точки подключения. 804 Mesh также предоставляет доступ к услуге IPTV. Вы сможете разместить его рядом с устройством STB для телевизионной услуги, а затем соединить два этих устройства коротким кабелем», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Таким образом, абоненты, воспользовавшиеся услугой Premium Wi-Fi Plus, смогут не только увеличить радиус действия Wi-Fi, но и насладиться услугой телевидения, при этом максимально избежав лишних кабелей и проводов.