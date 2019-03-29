Первые теледебаты демократов в ходе предвыборной кампании 2020 года пройдут в Майами

Первые теледебаты претендентов на выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года пройдут 26-27 июня 2019 года в Майами (штат Флорида). Об этом сообщил в четверг портал Election Central, где размещаются материалы о подготовке к предстоящим выборам. Трансляцию теледебатов будет вести телекомпании NBC и Telemundo. Состав участников, точное время и место проведения теледебатов пока не объявлены.

В середине февраля Национальный комитет Демократической партии США сообщил о намерении првоести в общей сложности 12 теледебатов претендентов, причем шесть из них состоятся еще до конца нынешнего года, а еще шесть - в период с января по апрель 2020 года. Нацкомитет Демократической партии США решил отказаться от практики, применявшейся в предвыборной кампании 2016 года, когда всех претендентов разделили по степени популярности на две группы и теледебаты группы лидеров собирали большую аудиторию, в то время как дебаты аутсайдеров проходили незамеченными. Участников предстоящих теледебатов будет определять жребий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным оценкам, отметил Election Central, в дебатах могут принять участие почти два десятка претендентов-демократов. О своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, в частности, объявили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Среди вероятных участников борьбы за Белый дом в 2020 году называют также 76-летнего экс-вице-президента США Джо Байдена.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.