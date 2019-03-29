Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах

В Англии в 2018 году было выдано 70,9 млн рецептов на антидепрессанты, показывает статистика национальной службы здравоохранения.

Лекарства от депрессии и тревоги начали прописывать пациентам значительно чаще: в 2017 году врачи выдали 67,5 млн рецептов. За последние десять лет общее число выданных рецептов на антидепрессанты в Англии выросло почти в два раза,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В Шотландии цифры показывают похожую тенденцию. За 10 лет рост числа выданных рецептов составил около 75%, в то время как в Уэльсе количество выписанных средств от депрессии выросло за тот же период в 2,7 раза.

По словам профессора Стоук-Лампард, отчасти такой рост популярности антидепрессантов можно объяснить тем, что общество начало больше думать о проблемах психического здоровья и консультации психолога стали доступны большему количеству людей.

"Мы живем в беспокойные времена, и влияние "брексита" на психику нации пока очень сложно оценить. Мы знаем, что политические и глобальные события могут становиться причиной большой неопределенности, которая может заставить нас чувствовать тревогу или упадок сил", - говорит Вики Нэш из благотворительной организации Mind, работающей с людьми, страдающими от психических расстройств.