В МЧС Армении обсудили вопросы, связанные с оказанием Арменией гуманитарной помощи Ирану

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 29 марта состоялось расширенное совещание спасательной службы, которое вел директор службы, полковник с/с Артак Наапетян.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, руководители различных подразделений с/с, начальники спасательного управления Еревана и областных спасательных управлений доложили о зафиксированных в период с 22 по 29 марта сигналах, предпринятых мерах, временных опорных пунктах, техническом состоянии транспортных средств, проходимости дорог, блокировании транспортных средств и спасательных работах.

Согласно докладу начальника НЦКУ МЧС РА, полковника с/с Ованеса Хангелдяна, на прошлой неделе службой «911» было обслужено 21244 звонков, из которых 592 – по поводу чрезвычайных происшествий, происшествий бытового характера и проблем со здоровьем людей.

Начальник управления гражданской обороны МЧС РА, полковник с/с Мкртич Мартиросян доложил, что с 8 апреля в Лусакертском учебном центре коллективного центра сил ГО начнутся теоретические и практические занятия по переподготовке заместителей начальников МПС МЧС РА и заместителей начальников отдела спасательного управления Еревана.

Состоялось также заседание учебной группы директора СС, в ходе которого начальник отдела пожарно-спасательной подготовки управления спасательных сил СС МЧС РА, заместитель начальника управления, полковник с/с Саркис Кюрегян представил доклад на тему «Тактика тушения пожаров»

Были обсуждены также вопросы, связанные с оказанием Арменией гуманитарной помощи Ирану в связи с наводнением.

В конце совещания директор Спасательной службы, полковник с/с А. Наапетян подвел итоги совещания и дал ряд поручений. Они, в частности, касались распределения спасательного имущества и техники в областях, организации службы пожарно-спасательных отрядов в Ереване и областях, работ по благоустройству зданий и сооружений, вопросов физической и умственной подготовки персонала, повышения возможностей снижения риска бедствий и т. д.