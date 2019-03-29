Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило в силу

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступило в силу, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Оно было подписано главами правительств стран союза в Алма-Ате 2 февраля 2018 года. Основная задача соглашения заключается в унификации процессов маркировки на всей территории союза. Как поясняется в пресс-релизе, заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. Потребители же получат гарантию того, что они приобретают легальный товар. Внедрение системы маркировки также может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости.

"Данный документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции", – прокомментировала министр ЕЭК по торговле Вероника Никишина.