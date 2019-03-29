В письме Ширханяна есть обстоятельства, нуждающиеся в правовой оценке. Артур Давтян

В письме бывшего замминистра обороны Ваана Ширханяна есть обстоятельства, которые нуждаются в правовой оценке.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

«В письме я увидел обстоятельства, которые нуждаются в правовой оценке. А будут ли они обоснованными для возбуждения уголовного дела, уголовного преследования или нет, покажут фактические данные, полученные осуществляемыми действиями», - сказал Давтян.

Письмо бывшего замминистра обороны Ваана Ширханяна второму президенту РА Роберту Кочаряну генпрокурором отправлено в Службу национальной безопасности и Специальную следственную службу.

Ваан Ширханян обратился с открытым письмом из 23 пунктов к Роберту Кочаряну, в котором представил свои наблюдения по поводу событий 1998 - 1999 годов.