Давид Тоноян встретился в США с руководством офиса ООН по координации гуманитарных дел

Находящийся с рабочим визитом в США Министр обороны Армении Давид Тоноян в Нью-Йорке встретился с руководством Управления по координации гуманитарных дел ООН (УКГВ).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие шаги по координации действий армянских специалистов, осуществляющих гуманитарную миссию в Сирии и региональными и субрегиональными офисами УКГВ.