Два редчайших белых львенка родились в Крыму
Два белых львенка появились на свет в крымском парке львов "Тайган". Как передает Арменпресс, об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина.
"Это уникальные белые львята, от хорошей линии производителей, их родители привезены в Крым восемь лет назад из ЮАР", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, детеныши - самочка и самец - родились у львицы по кличке Миледи, отца малышей зовут Рокки.
Имен у новорожденных пока нет. "Львятам дают имена в течение месяца, будем думать", - уточнила пресс-секретарь.
По ее информации, всего в мире порядка 300 белых львов.
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