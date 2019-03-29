Два редчайших белых львенка родились в Крыму

Два белых львенка появились на свет в крымском парке львов "Тайган". Как передает Арменпресс, об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина.

"Это уникальные белые львята, от хорошей линии производителей, их родители привезены в Крым восемь лет назад из ЮАР", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, детеныши - самочка и самец - родились у львицы по кличке Миледи, отца малышей зовут Рокки.

Имен у новорожденных пока нет. "Львятам дают имена в течение месяца, будем думать", - уточнила пресс-секретарь.

По ее информации, всего в мире порядка 300 белых львов.