В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком. Кроме того, корпус гаджета имеет скругленные края и отверстие для беспроводной зарядки.

Как отмечает портал Techradar, официальных данных о внешнем виде нового смартфона пока нет, но появившееся изображение соответствует информации из предыдущих утечек.