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Единственного в мире пингвина-альбиноса показали на видео


Милого пингвина-альбиноса показали в зоопарке Гданьска в Польше, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. По словам его директора, это единственный живой пингвин-альбинос на планете. Как правило, такие птицы предрасположены к различным болезням и не выживают в дикой природе. Если же о пингвине будут заботиться ветеринары, его шансы прожить долго сильно возрастут.




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