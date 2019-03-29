Единственного в мире пингвина-альбиноса показали на видео

Милого пингвина-альбиноса показали в зоопарке Гданьска в Польше, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. По словам его директора, это единственный живой пингвин-альбинос на планете. Как правило, такие птицы предрасположены к различным болезням и не выживают в дикой природе. Если же о пингвине будут заботиться ветеринары, его шансы прожить долго сильно возрастут.