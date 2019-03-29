Пашинян и Алиев ведут переговоры за закрытыми дверями

В отеле «Бристоль» в Вене завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в расширенном составе с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», началась беседа глав двух стран.

28 марта состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также состоялось общение с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В центре обсуждений - процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Пашинян выехал в столицу Австрии вечером 28 марта. Запланированы его встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом. В центре «Армения» посольства РА в Австрии 29 марта состоится также встреча Пашиняна с представителями армянской общины Австрии.

Встреча Пашинян - Алиев в Вене - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи. В 2018 г. Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами существует «оперативная связь». Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. В 2019 г. в ходе состоявшейся 22 января в Давосе полуторачасовой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и о дальнейших обсуждениях.