Борис Джонсон заявил, что поддержит сделку о Brexit в ходе голосования в парламенте

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что поддержит соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, голосование по которому пройдет в пятницу в Палате общин. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Очень неприятно голосовать за эту сделку. Однако я надеюсь, что теперь мы можем работать вместе, чтобы исправить ее недостатки, избежать ловушки "бэкстопа" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС) и постараться реализовать Brexit, за который проголосовал народ", - написал представитель крыла евроскептиков в правящей Консервативной партии.

Джонсон, который ранее критиковал сделку, объяснил изменение своей позиции появившейся угрозой, при которой Великобритания рискует быть вынужденной "принять еще худшее соглашение или вовсе не реализовать Brexit". "Плохая сделка, которую мы можем улучшить на следующем этапе переговоров лучше, чем эти альтернативы", - добавил он.

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле прошлого года, поскольку не согласился с положениями плана премьер-министра Терезы Мэй по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Таким образом политик провел во главе Форин оффиса почти два года. Сейчас он является рядовым депутатом Палаты общин от правящей Консервативной партии и последовательно выступает с критикой в адрес британского премьера относительно способа осуществления Brexit. Британские СМИ и местные наблюдатели рассматривают его, как одного из возможных преемников Мэй в случае ее ухода с поста главы правительства Соединенного Королевства.