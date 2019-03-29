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AFP: умерла режиссер Аньес Варда


Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на ее семью.

Подробности пока не приводятся.

Аньес Варда - кинорежиссер, сценарист и продюсер - известна своими работами "Клео от 5 до 7" (Cleo from 5 to 7, 1962), "Последнее танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972) "Счастье" (Le Bonheur, 2013), а также фильмом о женском движении "Одна поет, другая - нет" (One Sings, the Other Doesn"t, 1977).

 

 




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