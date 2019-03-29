Правительство предоставит налоговые льготы компании из области Лори, занимающейся производством противоградовых сетей

Правительство Армении предоставит налоговые и таможенные льготы компании «Ваба» из города Ванадзор области Лори, занимающейся производством противоградовых сетей и сетей, защищающих от града сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 29 марта министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян сказал, что компании «Ваба» были предоставлены льготы по отсрочке налога на добавленную стоимость и освобождению от таможенной пошлины в рамках реализации инвестиционной программы.

«Организация осуществляет в городе Ванадзор Лорийской области производство всех систем внедрения противоградовых сетей и градозащитных сетей сельскохозяйственного назначения. До этого постановлениями правительства были установлены льготы по отсрочке налога на добавленную стоимость и освобождению от таможенной пошлины на товары, необходимые на первом и втором этапах программы. Уже осуществлены инвестиции на сумму 2,25 млрд драмов, создано 24 рабочих места», - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что на 3-м этапе программы планируется осуществить самую крупную часть - будут импортированы товары на сумму около 9 млрд драмов, необходимые для расширения производства.

«Соответственно, выплата налога на добавленную стоимость в размере 1,8 млрд драмов будет отсрочена и по части таможенных пошлин будет установлена льгота по освобождению от таможенной пошлины в 611 млн 902 тыс драмов, из которых сокращение доходов госбюджета составит 7,4 млн драмов», - сказал Хачатрян.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что производимые в Армении градозащитные сети и запуск систем, предположительно, должны быть доступнее для крестьянских хозяйств.

Я знаю, что есть и другая компания, которая производит подобные системы и в этой сфере есть конкуренция, что однозначно положительно повлияет на потребителей», - сказал Авинян.

Правительство принял этот проект.