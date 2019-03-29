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Ставить под сомнение эффективность вакцинации бессмысленно: реакция врачей


Вести обсуждения против вакцинации в Армении, ставить под сомнение их эффективность - бессмысленно.

Об этом на пресс-конференции в «Арменпресс» сказал директор Научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, профессор Георгий Окоев.

«В последнее время активизировались обсуждения против вакцинации против вируса папилломы. Вакцинация против вируса папилломы очень важна, и наша страна должна серьезно заняться этим вопросом. Мы не изобретаем велосипед, давно во многих ведущих странах он применяется, и доказано, что имеет положительное влияние", - сказал Георгий Окоев. Он отметил, что очень важна профилактическая работа, в чем большое значение имеет вакцинация. По словам специалиста, вирус папилломы человека является причиной не только рака шейки матки, но и рака прямой кишки, влагалища. Вирус папилломы также может стать причиной рака половых органов у мужчин.

Председатель республиканской консультативной комиссии по вопросам иммунопрофилактики, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Медицинского центра «Сурб Аствацамайр» Анна Чобанян отметила, что в их комиссию включены ведущие врачи страны.

«Подобные комиссии есть в 82 странах мира. Ведущие специалисты проводят большое количество исследований, что доказательно. То есть, не основываются на одном или двух случаях. И комиссии стран делятся своим опытом. Хочу сказать, что в Армении не было никаких осложнений в связи с вакцинацией против вируса папилломы», - сказала Анна Чобанян.

По словам онколога - химиотерапевта Университетской клинической больницы «Мурацан» Давида Зограбяна, рак шейки матки является проблемой не только для Армении, но и для всего мира.

В Армении достаточно высока годовая частота выявления заболевания - ежегодно регистрируется 250-260 новых случаев.

"Развитые страны, где давно практикуется вакцинация против вируса папилломы, осуществляют скрининговую программу, там снизился процент заболеваемости. Среди первых десятков видов рака среди женщин в этих странах шея матки даже не входит. В Армении рак шейки матки занимает 2-е или 3-е место, а это довольно высокое число»,-сказал он.

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медицинского университета им. Гераци Арман Бадалян отметил, что благодаря реализации Национальной программы иммунопрофилактики в Армении на протяжении многих лет не наблюдались такие заболевания, как столбняк, нет местных случаев кори.

«Сегодня в 47 странах наблюдаются вспышки кори, а у нас такой проблемы нет. Это, естественно, из-за высокого уровня вакцинации. Сегодня дифтерия подняла голову в Венесуэле, Индии, Колумбии, а в нашей стране снова этой проблемы нет и снова благодаря вакцинации. То есть, давно уже ясно доказана эффективность вакцинации. И эта антивакцинационная акция совершенно неуместна", - сказал Арман Бадалян.

На вопрос журналистов о том, насколько вакцина против вируса папилломы влияет на бесплодие, Георгий Окоев отметил, что вакцина не имеет вирусного происхождения. Оно никак не влияет на бесплодие.


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