Правительство Армении отклонило проект комплексного обследования состояния здоровья лиц, уволенных с военной службы

Правительство РА отклонило представленный депутатами в порядке законодательной инициативы проект О внесении дополнения в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Проектом предлагалось, чтобы военнослужащие рядового и офицерского состава, уволившиеся с военной службы по истечении срока обязательной службы, прошли комплексное обследование состояния здоровья и медицинскую экспертизу, после увольнения со службы, не позднее чем в течение 1 месяца.

Представляя проект на очередном заседании правительства РА 29 марта, заместитель министра обороны Макар Гамбарян отметил, при выяснении, что состояние здоровья человека ухудшилось во время, и по причине службы, государство будет обязано обеспечить первоочередное и бесплатное восстановление здоровья человека в рамках гарантированной медицинской помощи и обслуживания.

«Министерство считает, что необходимость принятия проекта отсутствует, поскольку круг лиц, имеющих гарантированное государством право на бесплатную и льготную медицинскую помощь, установлен соответствующим постановлением правительства, согласно которому лица, демобилизованные в ходе военной службы по причине травмы, болезни, которые в результате медико-социальной экспертизы не признаны инвалидами, пользуются правом на бесплатную больничную медицинскую помощь и обслуживание. Здесь Министерство обороны готово внести соответствующие изменения, чтобы не только демобилизованные, но и лица со здоровьем, ухудшившимся во время военной службы, также могли воспользоваться этой возможностью. Эта инициатива министерства», - сказал Гамбарян.