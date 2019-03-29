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Рисунок Пикассо продали на аукционе в Париже почти за €300 тыс.


Редкий рисунок Пабло Пикассо (1881-1973) "Флейтистка и обнаженная фигура" был продал на аукционе Christie's в Париже почти за €300 тыс. Как передает Арменпресс, об этом в четверг вечером сообщило Agence France-Presse.

Владельцем эскиза, выполненного тушью, стал фонд Музея современного искусства Парижа. Рисунок датирован 1932 годом и относится к сюрреалистическому периоду творчества Пикассо. Первым его обладателем был друг художника и его агент Даниель Анри Канвейлер, которому Пикассо подарил этот эскиз. До аукциона работа принадлежала Музею современного искусства Нью-Йорка.

Рисунок создан в период, когда Пикассо был увлечен натурщицей Марией-Терезой Вальтер, родившей ему дочь Майю.

 

 




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