Режиссер Джоэл Коэн снимет новую экранизацию пьесы Уильяма Шекспира "Макбет". Как сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter, одну из ролей в будущей картине может сыграть Дензел Вашингтон. При этом издание не уточняет, какая роль в фильме может достаться Вашингтону.

Роль леди Макбет исполнит Фрэнсис МакДорманд - жена режиссера Коэна. Актриса уже воплощала этот образ, но на сцене - в театре Беркли в сезоне 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джоэл Коэн со своим братом Итаном сняли картину "Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs), номинированную на "Оскар" в 2019 году за адаптированный сценарий, костюмы и песню. Коэны в качестве сценаристов выдвигались на эту престижную награду за работу над картинами "Железная хватка" (True Grit, 2010), "Серьёзный человек" (A Serious Man, 2009), "Шпионский мост" (Bridge of Spies, 2015) и "Фарго" (Fargo, 1995). Братья также получили три статуэтки за ленту "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007 - лучший фильм, режиссура и адаптированный сценарий) и еще одну за сценарий к "Фарго".