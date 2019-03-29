Правительство создает новые возможности для развития скотоводства и плодоводства в республике

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян сообщил, что ведутся переговоры с иранским Международным комитетом красного полумесяца для оказания помощи людям, пострадавшим в результате недавнего наводнения в Иране. Министр также сообщил, что планируется отправить в Иран машины, технические средства и спасателей.

Вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул важность оказания помощи дружественной стране и поручил как можно скорее организовать всю необходимую работу в этом направлении

Затем правительство одобрило программу развития в Армении скотоводства на 2019-2024 гг. Программа будет способствовать развитию скотоводства в республике, улучшению качества существующих стад, росту количества высококачественных племенных и производственно-экономических животных в популяции и увеличению объемов продуктов животного происхождения. Соответственно, планируется предоставить кредиты с субсидируемой процентной ставкой (субсидирование до 10 процентных пунктов кредита со ставкой максимум в 12%) на покупку племенных животных.

Тигран Авинян отметил, что в рамках этих программ правительство реализует обещанные шаги по развитию отрасли. “Я считаю важным тот факт, что в рамках этих программ мы идем на системные решения и учитываем несколько звеньев цепи. То есть учтены и образовательная часть, и приобретение племенных животных, а также в дальнейшем в процессе создания эко-хлевов правительство и государство окажут поддержку хозяйствующим субъектам”, - сказал вице-премьер.

Правительство также утвердило Программу государственной поддержки по созданию в Армении обрабатываемых современными технологиями виноградников, интенсивных садов и ягодников.

Правительство приняло соответствующие решения, направленные на пересмотр функций Офиса внедрения контрольно-кассовых аппаратов. В частности, планируется либерализовать процесс покупки контрольно-кассовых аппаратов, упростить процесс регистрации и снятия с регистрации контрольно-кассовых аппаратов в налоговых органах, а также регулировать процесс снятия контрольно-кассовых аппаратов из учета в случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, смерти ИП или нотариуса.

Коснувшись вопроса, вице-премьер отметил, что это был один из самых болезненных вопросов, в связи с которым часто поступают жалобы: “

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