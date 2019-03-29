Советник Трампа заявил, что США готовы продлить переговоры по торговле с КНР на месяцы

Администрация президента США Дональда Трампа готова продолжать консультации с представителями Китая по торговым вопросам в течение месяцев.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Здесь дело не во времени. Здесь все решают правила и их соблюдение", - приводит его слова агентство Bloomberg. "Если на это потребуется еще несколько недель или месяцы, то так тому и быть. Как заявлял президент, нам нужно достичь сделки, которая будет наилучшей для США. Это интересует нас в первую очередь", - подчеркнул советник Трампа.

Кадлоу заверил, что стороны "приближаются к договоренности", однако еще не достигли ее. Он также не исключил, что в процессе консультаций США могут отменить некоторые из пошлин на китайские товары, но не все. "Мы не намерены отказываться от имеющегося у нас рычага", - сказал он. "Это не означает, что все пошлины сохранятся. Некоторые из них сохранят", - добавил Кадлоу.