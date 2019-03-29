Провести за 19 тысяч долларов 60 дней в кровати захотели тысячи волонтеров

НАСА и Европейское космическое агентство открыли набор добровольцев, которые готовы лежать в кровати, не вставая, на протяжении 60 дней за вознаграждение в 19 тысяч долларов. Заявку на участие в эксперименте подали уже тысячи потенциальных кандидатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Со вчерашнего дня за ночь нам пришло 1300 заявок. Ранее мы получили еще несколько тысяч. Очень много кандидатов из Великобритании и США", - рассказала РИА Новости официальный представитель института аэрокосмической медицины Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Фридерике Вютшер, добавив, что обязательным условием отбора является свободное владение немецким языком.

Эксперимент состоит из 15 дней подготовки, 60 дней в кровати, в ходе которых более 100 ученых будут проводить различные исследования с целью выяснить влияние невесомости на человеческий организм, и 14-дневной реабилитации.

Чтобы стать одним из 24 участников, нужно пройти сложный отбор, который включает заполнение анкеты, собеседование и психологическую оценку готовности влиться в ряды испытуемых. Как заявила Вютшер, все это делается для того, чтобы минимизировать риск досрочного выхода участника из проекта.