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На побережье Франции зафиксирована рекордная гибель дельфинов


За первые три месяца 2019 года на берега Франции из Атлантического океана вынесло рекордные 1100 мертвых дельфинов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал France 24.

"Число никогда не было настолько большим. Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщили в национальном центре научных исследований La Rochelle.

Массовую гибель морских млекопитающих связывают с промышленным рыболовством, в то время как активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению дельфинов.

Специалисты отмечают, что 90% найденных дельфинов погибали из-за ранений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.

 

 




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