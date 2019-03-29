На побережье Франции зафиксирована рекордная гибель дельфинов

За первые три месяца 2019 года на берега Франции из Атлантического океана вынесло рекордные 1100 мертвых дельфинов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал France 24.

"Число никогда не было настолько большим. Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщили в национальном центре научных исследований La Rochelle.

Массовую гибель морских млекопитающих связывают с промышленным рыболовством, в то время как активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению дельфинов.

Специалисты отмечают, что 90% найденных дельфинов погибали из-за ранений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.